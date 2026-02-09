ハロー！プロジェクト、全曲サブスク解禁 ２月13日にハロー！プロジェクトの全楽曲を各サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスで解禁および世界同時配信されることが発表された。ハロー！プロジェクトは、2028年に“結成30周年”を迎える。モーニング娘。は、テレビ東京系『ASAYAN』放送でグループ名が発表された1997年９月１４日をグループ結成日とし、2026年９月より結成３０年目に突入、2027