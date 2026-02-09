

ハロー！プロジェクト、全曲サブスク解禁

２月13日にハロー！プロジェクトの全楽曲を各サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスで解禁および世界同時配信されることが発表された。

ハロー！プロジェクトは、2028年に“結成30周年”を迎える。モーニング娘。は、テレビ東京系『ASAYAN』放送でグループ名が発表された1997年９月１４日をグループ結成日とし、2026年９月より結成３０年目に突入、2027年９月14日に誕生30周年という節目を迎える。

2026年から2028年までの３年間を「Hello! 30th Anniversary Project」期間とし、様々な取り組みを予定している。その先駆けとして、昨年末にハロー！プロジェクト楽曲のストリーミング配信開始を伝えていたが、２月13日にハロー！プロジェクトの全楽曲を各サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスで解禁および世界同時配信する。

現在活動中の７組、モーニング娘。'26/アンジュルム/Juice=Juice/つばきファクトリー/BEYOOOOONDS/OCHA NORMA/ロージークロニクル及びハロプロ研修生の最新楽曲を始め、ハロー！プロジェクトの過去作品を含めた計1378曲を解禁。

2024年から順次解禁したハロプロ作品1841曲を合わせた全3219曲がサブスクで楽しめる。

２月９日18時には特設サイトがプレオープン。ハロー！プロジェクトヒストリーや著名人によるプレイリスト企画、ユーザー参加型による企画も順次更新予定。《これまでにサブスク解禁されていた主なアーティスト》・２０２４/６/７〜 太陽とシスコムーン・２０２５/１/３〜 メロン記念日 / Berryz工房 / ℃-ute / Buono! / 真野恵里菜・２０２５/２/２４〜 松浦亜弥 / 後藤真希 / 藤本美貴・２０２５/３/２９〜 中澤裕子 / 飯田圭織 / 安倍なつみ / タンポポ / プッチモニ / ミニモニ。 / Ｗ / 美勇伝・２０２５/７/１９〜 こぶしファクトリー

配信情報

■配信開始 2026年2月13日(金)0:00 世界同時配信■配信楽曲数 全1378曲■主な楽曲解禁アーティストモーニング娘。/アンジュルム/Juice=Juice/つばきファクトリー/BEYOOOOONDS/OCHA NORMA/ロージークロニクル／ハロプロ研修生■配信サービス一覧Apple Music、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWA、iTunes Store、レコチョク、mora ほか