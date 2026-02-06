ディズニー映画『ズートピア』公開10周年を記念した新コレクションが、ディズニーストア店舗で2月13日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して2月10日（火）より順次発売される。＞＞＞『ズートピア』公開10周年記念アイテムをチェック！（写真9点）ディズニーストアから、『ズートピア』公開10周年を記念した新コレクションが登場。テーマは ”ズートピ