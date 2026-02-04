単身者は老後、国民年金だけで暮らしていくことができるのか。ライターでファイナンシャルプランナーの松田聡子さんは「不可能ではないが、いくつか条件がある。鍵になるのはダウンサイジングした生活を実現するための『習慣』を早い段階に身に付けておくこと」という――。写真＝iStock.com／lielos※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／lielos■貯蓄と国民年金だけで一生暮らせるか不安「老後2000万円問題」以降、「将来、