2月6日（金）より期間限定で、人気キャラクター『mofusand』とコラボしたキャンペーンが全国のくら寿司で開催される。＞＞＞コラボメニューやグッズをチェック！（写真16点）「mofusand」は、イラストレーター・ぢゅのが手がけるキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いたイラストシリーズ。SNS を中心に人気を集め、もふもふで愛らしいにゃんこたちの姿が多くのファンから親しまれています。初のコラボキャンペーンでは、