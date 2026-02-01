今、さまざまなキャラクターを立体的にした『ボンボンドロップシール』が空前のブームとなっている。キャンディ（ボンボン）やしずく（ドロップ）のようなかわいらしい見た目が人気を集めているが、ネット上には「早く流行が終わってほしい」など、ネガティブな声が噴出している。【写真】正規価格の10倍も…高額転売される『ボンボンドロップシール』フリマサイトでは高額転売もボンボンドロップシールは、2024年3月に文具メ