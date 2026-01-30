スーパー銭湯のサウナを利用する際にやってはいけない行動について、温浴施設「竜泉寺の湯」の公式TikTokアカウントが紹介しています。【要注意】「えっ…さすがにダメでしょ」これがサウナ利用時の“NG行為”4選です！公式TikTokアカウントは「銭湯での注意事項」というタイトルの動画を投稿。この動画では、スタッフがスーパー銭湯のサウナを利用する際にやってはいけない行動について、「サウナ室内で会話する」「サウナ