ゆったりとした「間」をとらず自然な流れに逆らうと不運のループに陥ってしまう 琉球風水では「間」をとり、ゆっくりとした速さで前進することが大切だと考える デジタルの時代になり、すべてのものごとの流れが速くなりました。スマホひとつで、連絡も調べものも、生きることのすべてがスピーディーにできる便利な世の中です。しかし、直進的になりすぎて、冷静になったり、落ち着いて考えたり、人の話に耳