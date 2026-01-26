毎週金曜日よる11時から放送中の『葬送のフリーレン』、フィルムコンサート2026の開催が決定した。当日は、劇伴作家のEvan Callと、エンディングテーマのアーティスト、miletも登場する。『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・