年収がいくらになると最も幸せになれるのか。デルタクリエイト代表の佐藤舞（サトマイ）さんは「過去には『年収700万円で幸福度は頭打ち』とされていたが、ノーベル経済学者の最新研究によれば、別の考え方もある」という――。※本稿は、佐藤舞『あっという間にお金はなくなるから』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Dilok Klaisataporn※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Dilok Klaisataporn■