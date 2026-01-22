おしりを切られても前向きな「前向キウイ」がカプセルサイズのマスコットになってカプセルトイに初登場！☆おしりのキウイ違いも楽しめる「前向きキウイ」をチェック！（写真7点）＞＞＞アイピーフォーより、カプセルトイ「湊谷鈴ふれんず！かぷぐるみ前向キウイ」がリリースされる。くすっと笑える "ゆるかわいい" イラストが人気を集めるイラストレーター・湊谷鈴が描く「前向キウイ」はSNSで話題のキウイをモチーフにしたキ