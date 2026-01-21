ゲーム理論などで知られる数学者のジョン・ナッシュらが1950年代に考案したボードゲーム「So Long Sucker」は、ゲームで生き残るためには対戦相手と協力する必要があるものの、最終的に勝利をつかむには相手を裏切らなくてはいけないというゲームです。そんなSo Long Suckerを、GoogleのGeminiやOpenAIのGPTなどのAIにプレイさせた結果が公開されています。We Made AI Play a 1950s Betrayal Game. Gemini Created Fake Banks to S