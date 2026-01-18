冬は空気が乾燥しやすく、のどや肌の不調を防ぐために加湿器を使う家庭が増える季節です。乾燥対策として、24時間加湿器をかけっぱなしにしている家庭もあるでしょう。 一方で、加湿器にかかる電気代が気になる人もいることでしょう。加湿器は加湿する方式によって消費電力が大きく異なり、同じ時間使用しても電気代に差が出ることがあります。 本記事では、加湿方式ごとの加湿器の特徴や消費電力の違い、24時間使用した