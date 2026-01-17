テレビアニメ『ポケットモンスター』デザインのフィッシュソーセージ第2弾がやってきた！凛々しいキャプテンピカチュウのパッケージが目印です♪☆パッケージやおまけのシールのイメージをチェック！（写真5点）＞＞＞総合食品メーカー丸大食品の「フィッシュソーセージ」にテレ東系にて毎週金曜18：55から放送中のTVアニメ『ポケットモンスター』デザインパッケージが登場！全国のスーパーマーケット等で2月上旬より展開され