讃岐うどんチェーンの「はなまるうどん」は、2026年1月15日から2月11日まで、「麻辣（マーラー）おでん」を対象の66店舗で販売しています。トレンドの「麻辣」を取り入れた赤色スープはなまるうどんの創業時から、うどんや天ぷらとともに販売してきた"おでん"。今年の冬は、寒さが厳しい季節にぴったりの"温まる刺激"をプラス。トレンドの「麻辣」を取り入れ、本格スパイスと、ベースの魚介だしの旨みを活かした奥深い味わいに仕上