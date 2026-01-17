【はなまるうどん】しびれる辛さの進化形おでん「麻辣おでん」が新登場！クセになる旨さはチャレンジしたくなる...《2月11日までの期間限定》

讃岐うどんチェーンの「はなまるうどん」は、2026年1月15日から2月11日まで、「麻辣（マーラー）おでん」を対象の66店舗で販売しています。

トレンドの「麻辣」を取り入れた赤色スープ

はなまるうどんの創業時から、うどんや天ぷらとともに販売してきた"おでん"。今年の冬は、寒さが厳しい季節にぴったりの"温まる刺激"をプラス。トレンドの「麻辣」を取り入れ、本格スパイスと、ベースの魚介だしの旨みを活かした奥深い味わいに仕上がっています。

スープは、牛の旨味が凝縮された濃厚なベースに、唐辛子と豆板醤で燃えるような赤色を表現。加えて、粉末ではなくホール（粒）の花椒（ホアジャオ）を使うことで、噛んだ瞬間に鮮烈な香りとしびれを楽しめます。

さらに、胡椒や五香粉（ウーシャンフェン）、スターアニス（八角）などのスパイスを絶妙に配合。油分やスパイスをきかせつつ、だし感も残したさらっとしたスープが最後の一滴まで飲み干したくなる味わいになっています。

具材は、麻辣スープとの相性を追求した7種類です。

・麻辣大根

赤いスープを芯まで吸い込んでいてジューシーな王道の具材です。価格は150円。

・麻辣牛すじ

牛の旨味とプルプル食感が、スパイシーなスープと好相性。価格は200円です。

・麻辣ハンバーグ

肉の旨味と辛さが組み合わさった一品です。価格は250円。

そのほか「麻辣たまご」（140円）、「麻辣こんにゃく」（120円）、「麻辣白滝」（120円）、「麻辣厚揚げ」（150円）をラインアップしています。

販売店舗は全国で66店舗。東京都では、目黒駅東口店や五反田西口店、渋谷駅西口店、新宿西口店、南池袋公園前店などが対象です。

販売店舗の一覧は、公式サイトから確認できます。

店内飲食・テイクアウト同一価格です。食材がなくなり次第、販売を終了する場合があります。一部店舗、デリバリーでは価格が異なります。モバイルオーダーでの販売はありません。

また、1月15日18時から24日23時59分まで、はなまる公式Xで「フォロー＆リポストキャンペーン」を実施。その場で当たりが分かる「インスタントウィン」形式で、期間中は毎日参加できます。

はなまるうどんの公式Xアカウント（@hanamaru_udon）をフォローし、対象のキャンペーン投稿をリポストするだけ。抽選結果がすぐに届き、期間中、毎日1人（合計10人）に好きなうどん無料券3枚が当たります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部