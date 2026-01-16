¡Ö²ðÆþ¤ÏÆÃÄê¤Î¿å½à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÍÆ°¤­¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Î°ÕÌ£ ÆüËÜ¤ÎÄÌ²ßÅö¶É¤Ï¡¢2022Ç¯¤È2024Ç¯¤ËÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤²ðÆþ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤ÎºÇ½é¤Î²ðÆþ¤Ï9·î22Æü¤Ç¿å½à¤Ï145±ßÄøÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤ÎºÇ½é¤Î²ðÆþ¤Ï4·î29Æü¤Ç¿å½à¤Ï160±ßÄøÅÙ¤È¸«¤é¤ì¤¿¡£ ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²ðÆþ¤ò³«»Ï¤·¤¿¿å½à¤Ï2022Ç¯¤È2024Ç¯¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤³¤ì¤ò120ÆüMA¡Ê°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢2022¡¢2024Ç¯¤È¤âºÇ½é¤Î²ðÆþ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿å½à¤Ï120ÆüMA¤ò7