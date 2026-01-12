ゴルフは、キャリーだけでなく、他の荷物を持ち歩きますよね。人やプレー状況によっては持ち物も異なるため、収納や大きさにこだわりがあるでしょう。 今回は、機能性・デザイン性のあるカートバッグを紹介します。 renoma golf by 5525HANDLE BAG ●素材／ナイロン100%（表地・引手テープ）、ポリプロピレン100%（他テープ）●サイズ（cm）／W32×H18.5×D14 ●価格／1万7600円