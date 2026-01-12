機能性・デザイン性のあるカートバッグ！ターフの上に都会の風を

ゴルフは、キャリーだけでなく、他の荷物を持ち歩きますよね。人やプレー状況によっては持ち物も異なるため、収納や大きさにこだわりがあるでしょう。

今回は、機能性・デザイン性のあるカートバッグを紹介します。

renoma golf by 5525 HANDLE BAG

●素材／ナイロン100%（表地・引手テープ）、ポリプロピレン100%（他テープ）●サイズ（cm）／W32×H18.5×D14

●価格／1万7600円

「5525golf」は「日本のモノづくりを世界と」をコンセプトにディレクターのTITO氏が率いる「5525gallery」のゴルフライン。2021年にローンチされ、ゴルフと日常をつなぐ視点から、ミニマルで洗練されたプロダクトを展開してきた。

そんな「5525golf」とのコラボラインを展開するのが「renomagolf」だ。フランス発「renoma」をベースに、スタイリストの熊谷隆志氏のもと2023年から本格展開するゴルフラインで、落ち着いた色調と機能性を軸に“コースとストリートをシームレスに”を体現する大人のゴルフスタイルを提案している。

そのコラボラインから紹介するのが、このカートバッグ。丈夫で大きな底構造で、ペットボトルやタオルもたっぷり収納可能。外装に計4個ポケットを配し、ボールやティーなども素早く出し入れできる。トート口はファスナーつきで、カート走行時の荷こぼれを防ぐなど“使える”仕立てが徹底されている。

ブラックの統一感、ムダのない合理的な収納設計、「renoma golf」の上質なムードに「5525golf」の都会的ミニマリズムが溶け合い“魅せて運ぶ”という新しい価値をもたらしてくれそうだ。

○問5525gallery 公式HP store.5525gallery.com

写真＝田中宏幸