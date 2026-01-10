Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëÈ©¤Î¤¯¤¹¤ß¡£¤½¤Î¸¶°ø¤¬°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢È¯¹Ú¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*¹¥Ö¥é¥ó¥ÉFAS¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°ÈþÍÆ±Õ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖFAS¥¶¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ö¥é¥¤¥È¥»¥é¥àⅡ¡×¤Ï¡¢Âç¿ÍÆÃÍ­¤ÎÊ£»¨¤Ê¤¯¤¹¤ß¤ËÂ¿³ÑÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢¸÷¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¡¤ó¤ÀÈ©°õ¾Ý¤ØÆ³¤¯°ìËÜ¡£Æü¡¹¤Î¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢Àè¿Ê½èÊý¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡ 4¤Ä¤Î¿§¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥° È©