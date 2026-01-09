Xに搭載されているAI「グロック」と開発企業「xAI」のロゴ（ロイター＝共同）【ロンドン共同】他人の画像を生成人工知能（AI）で性的な姿に加工しX（旧ツイッター）に投稿する行為が急増している問題で、Xに搭載されているAI「グロック」の開発企業「xAI」は9日、画像生成や編集を有料会員に限定したと明らかにした。英紙フィナンシャル・タイムズが報じた。「xAI」は米実業家イーロン・マスク氏が率いている。Xは昨年12月にグ