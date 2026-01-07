Cathy Doll（キャシードール）の2026年春新作コスメ情報が到着！紫外線ダメージを防ぎながら唇を美しく見せる『インテンシブUV リップセラム』が2026年1月9日（金）よりEC先行発売、2026年1月12日（月）より全国のドン・キホーテでも順次、限定発売が開始されます。今回は、ふぉーちゅん編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介します。Cathy Doll（キャシードール）2026年春新作コスメCathy Doll（キャシ