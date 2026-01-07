南極地域観測隊は昭和基地をベースに観測や研究を行う。そこではどのような生活を送っているのか。第66次南極地域観測隊長を務めた原田尚美さんは「通信衛星回線が発展したことでSNSやYouTubeは不自由なく使えるようになった。一方、食材の調達は昔と変わらず最も悩ましい事案だ」という――。※本稿は、原田尚美『南緯69度のチーム 南極地域観測隊』（WAVE出版）の一部を再編集したものです。写真＝Wikimedia Commons昭和基地の看