牛丼チェーンの「吉野家」で『厚切り豚角煮定食』が復活した。販売は1月6日の11時からで、期間限定･数量限定での販売となる。定食のご飯増量･おかわりは無料で、価格は税込1,097円(テイクアウト1,077円)。テイクアウトの場合、みそ汁はつかない。『厚切り豚角煮定食』は昨年の7月31日に発売されたメニュー。販売が開始されるとSNSなどでも話題となり、売り切れの店舗が続出した。期間限定だったため昨年は販売終了したが、今回また