まっったく動かねえ… ▶▶この作品を最初から読む男子大学生のバイトくんがある日「新しい店員に」と連れてきたのは、3羽のペンギン!?ホール担当のアルバイト店員が不足している喫茶店「CAFE MICHIKAKE」。そこのバイトくんが人員補充のために連れてきたペンギンを前に、店長は想定外の展開に戸惑いながらも採用を決めますが、個性豊かなペンギンが働くとSNSでバズり人気店に。働いたり、落ち込んだり、食べすぎて怒ら