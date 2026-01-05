大規模な火災に見舞われた大分市佐賀関では、被災した人たちが仮住まいなどで年末年始を迎え、様々な思いを抱えながら年末年始を迎えました。 【写真を見る】「日常を取り戻したい」大規模火災から初の年末年始佐賀関・被災者たちの葛藤と復興への祈り大分 「避難所の市民センターに感謝を」 12月25日のクリスマス。避難所が閉鎖される前日。避難所に頭を下げる男性の姿が。今回の火災で自宅を失った森政徳さん（51）