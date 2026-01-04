魚座・女性の運勢 非常に強く何かを主張&時に指摘してくる誰かが現れそうです。相手の言うことは非常にもっともで従うべきだとは感じるものの、どこか感情的には受け入れにくい面も。なかなかストイックな提案なので、「そこまでしなきゃいけないの？」と思うのかも。結論から言うと、相手の提案は現状のベストです。特に「それを勧め、一緒に頑張ろうといってくれるその人の存在」は大きいのでは。もし現状に前向きな変化を