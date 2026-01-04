第104回全国高校サッカー選手権大会・準々決勝の観戦チケットが完売となった。高校サッカー日本一を決める同大会は2025年12月28日（日）に開幕。すでに3回戦まで終了しており、4日には準々決勝の4試合が予定されている。準々決勝は『Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu』と『浦和駒場スタジアム』の2会場で2試合ずつ開催される予定となっており、観戦チケットの前売りが販売されていたが、全国高校サッカー選手権大会のイ