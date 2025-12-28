高齢者貧困問題も依然として深刻だった。韓国の66歳以上の高齢者の所得貧困率は39．7％でOECD加盟国のうち最も高かった。OECD平均14．8％の2倍以上だ。高齢者貧困率は徐々に緩和される傾向だが、65歳〜74歳の前期高齢者と比較し75歳以上の後期高齢者は特に暮らし向きが苦しかった。韓国保健社会研究院のキム・ソンア研究委員は「年金のような十分な老後所得を準備できなかった75歳以上は貧困緩和効果が小さい。基礎年金のような財