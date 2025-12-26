なぜ日本は「世界から取り残された」のか経済評論家の鈴木貴博です。今回は高市早苗内閣の課題整理を書いていきたいと思います。さて、毎年年末は海外取材で終えることにしています。アメリカでコンドミニアムとレンタカーを借りて、まずは長期滞在中の日用品や食料品を買いそろえるところから始めるのですが、日本とのあまりの価格差に愕然とします。感覚的には毎年この２週間の出張期間だけで、２か月分の生活費が吹き飛ぶ感覚で