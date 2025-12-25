かつて東京・神田明神の境内を掃除するロボット掃除機「ルンバ」が注目を集めた。そんな頼もしい存在の「ルンバ」が経営難で身売りすることになった。【映像】靴下までキャッチする中国のロボット掃除機（実際の映像）14日、ルンバを製造するアメリカの「アイロボット」社が、今月、日本の民事再生法にあたる破産法の適用を連邦裁判所に申請したと発表した。今後はルンバの製造を委託している中国企業が全株を取得し再建に乗り