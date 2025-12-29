ニューストップ > 国内ニュース > 100万再生 松重豊の福島PR動画 PR企画 コラボニュース 100万再生 松重豊の福島PR動画 2025年12月29日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 松重豊が主演・プロデュースをつとめる福島県の魅力発信動画「福島 豊」 公開からおよそ2カ月で、YouTubeでのシリーズ累計再生数100万回を突破した 「福島の良さがわかる」「ずっと見ていられる」と国内外で反響を呼んでいる ◆福島県PR動画シリーズ「福島 豊（ふくしま ゆたか）」 https://www.youtube.com/ ◆「福島 豊」特設サイト https://fukushima-yutaka.com/ 記事を読む おすすめ記事 【続報】男の子（5）が死亡「スキー場のエスカレーターに子どもが挟まれた」北海道小樽市 2025年12月28日 17時10分 芦田愛菜、世界遺産検定1級合格を明かす「私もちょっと頑張ってみようかなと」 2025年12月28日 12時13分 大谷翔平 二刀流は「最後のチャンスなのかな」 覚悟激白「年齢的にも…現実的でない」 2025年12月28日 22時23分 人気YouTuber、有馬記念で2000万円超えの払戻 “4年連続1000万円超え”報告に驚きの声相次ぐ「ロイヤルファミリー馬券です」 2025年12月28日 18時57分 《浜松・ガールズバー店員2人刺殺》「『お父さん、すみません』と泣いて土下座して…」被害者・竹内朋香さんの夫が振り返る“両手ナイフ男”の凶行からの壮絶な半年間 2025年12月27日 16時15分