子どもが2歳くらいになると、ママの言うことを聞かず反抗する「イヤイヤ期」に突入するケースもあります。親としても子どもの対応に悩むでしょうが、他の子に危害を加えるような場合、トラブルに発展してしまうことも。ママスタコミュニティのあるママは、わが子がケガをさせられるところだったようです。こんな投稿がありました。『ご近所で仲よしのママ友がいます。子どもが同じ2歳。児童館で毎日のように遊んでいますが、最近そ