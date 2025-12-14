＜サウジオープン最終日◇13日◇ディラブG＆CC（サウジアラビア）◇7280ヤード・パー72＞アジアンツアー最終戦のファイナルラウンドが終了した。比嘉一貴がトータル16アンダー・7位に入り、2082.34ポイントで日本勢初となる年間王者に輝いた。【写真】小さな巨人・比嘉一貴のドライバースイング「本当に、本当にうれしい。大きな名誉。ただゴルフをするのが好きなんです。それがすべて。早く日本に帰って家族に会いたい」と笑顔