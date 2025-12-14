[12.13 エールディビジ第16節 テルスター 2-2 NEC]オランダ・エールディビジは13日に第16節を行った。FW小川航基、MF佐野航大、FW塩貝健人が所属するNECは敵地でテルスターと対戦し、2-2で引き分けた。小川と佐野は先発し、塩貝は後半14分に小川に代わって出場した。1-2で迎えた32分には佐野のアシストから塩貝が同点ゴールを決めた。NECは前半19分に決定機。PA右手前からの浮き球パスに、ゴール前の小川がヘディングシュート