株式会社ハートが手掛ける人気菓子シリーズ「4Dグミ」から、人気アニメ「ONE PIECE」に出てくる「ゴムゴムの実」をイメージした新商品「4Dグミ/悪魔の実」が登場。全国のスーパー・コンビニなどのお菓子売場で2025年12月15日より順次、発売されます。価格は税込み194円です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「4Dグミ」は、3Dにデリシャス（＝Delicious）の「D」を組み合わせて名付けられた「4Dグミ」は名前