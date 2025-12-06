「卓球・混合団体Ｗ杯」（６日、成都）すでに最終ステージ進出を決めている日本はステージ２最終戦でフランスに７−８で敗れ、中国戦に続く２連敗で終えた。７日の準決勝はドイツと対戦。決勝は中国−韓国の勝者と対戦する。第１試合の混合ダブルスでは篠塚大登、伊藤美誠組が第１ゲームを接戦の末に１３−１１で奪うと、第２ゲーム１１−４、第３ゲーム１１−０で圧倒。幸先良く３−０で制した。第２試合の女子シングルスは