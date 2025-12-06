多重債務者が今年3月末時点で147万人に急増 金融庁が実態解明に向け調査へ共同通信

多重債務者が今年3月末時点で147万人に急増 金融庁が実態解明に向け調査へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 3件以上の業者から借金する多重債務者が3月末時点で147万人に急増した
  • 最近10年で最も少なかった2021年3月末の114万人に比べると3割近く増加
  • 金融庁が実態解明に向け、要因を分析する調査に乗り出すことが分かった
