5日午後0時11分ごろ、熊本県で最大震度3を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 震度3を観測したのは、熊本県阿蘇市。震度2を観測したのが熊本県阿蘇村。震度1を観測したのが熊本県産山村・高森町、大分県豊後大野市・竹田市です。