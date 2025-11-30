黒の持つ切れ味、白の抜け感。その両極端な魅力を、欲張りに手に入れられるのが中間色・グレー。ときに全身を引き締める「黒的なバランサー」として、またあるときは、ラフさを穏やかに整える「白のような調整役」として。スタイリングの手数を圧倒的に増やしてくれる実力高いグレーにフォーカス。（白よりもやわらかく見えるから）まろやかに正統派平日にも向く端正な装い。黒と白のはっきりとした配色よりも、ニュアンスが出せる