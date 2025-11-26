「なんか今日の彼、やたら前のめりかも…？」実はそれ、男性の「本気サイン」かもしれません。男性は、言葉よりも体の動きや姿勢に本音が表れる生き物。好きな女性を前にすると、自然と体の向き・距離・姿勢に変化が現れるのです。そこで今回はそんな“姿勢”から読み取れる、わかりやすい本命サインを紹介します。身体の向きが正面＝“まっすぐ向き合いたい”気持ちの表れあなたと話すときに、体ごと真正面を向けてくる男性。それ