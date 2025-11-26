体が語る「本気サイン」。男性が好きな女性の前で見せる“姿勢の変化”
「なんか今日の彼、やたら前のめりかも…？」実はそれ、男性の「本気サイン」かもしれません。男性は、言葉よりも体の動きや姿勢に本音が表れる生き物。好きな女性を前にすると、自然と体の向き・距離・姿勢に変化が現れるのです。そこで今回はそんな“姿勢”から読み取れる、わかりやすい本命サインを紹介します。
身体の向きが正面＝“まっすぐ向き合いたい”気持ちの表れ
あなたと話すときに、体ごと真正面を向けてくる男性。それは「ちゃんと向き合いたい」という誠実な気持ちが無意識に出てしまっているのでしょう。逆に男性は興味のない女性に対しては体を少し横に向けがちです。
前のめり・うなずき多め＝話をちゃんと聞きたい証拠
男性が会話中に前のめりで身を乗り出すような姿勢になるのは、「あなたの話をしっかり聞きたい」という好意の表れ。興味がなければこんな姿勢はしません。うなずきが多い場合も、好感を示すための無意識なリアクションです。
長時間の姿勢キープ＝一緒にいたい気持ちの裏返し
座っているときにソワソワせず、リラックスしながらも一定の姿勢であなたと向き合っているのは、“居心地の良さ”を感じている証拠。無理に距離を取らず、自然に近くにいられるのは、あなたが本命で一緒にいたいからこそです。
好きな女性を前にすると、男性の身体は自然と「そばにいたい」「話を聞きたい」という気持ちに反応してしまうもの。言葉だけで男性の本心を判断できないときは、ぜひ“男性の姿勢”に注目してみてくださいね。
