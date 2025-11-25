英国のキャメロン元首相が前立腺がんと診断されたと明らかにした/Phil Lewis/SOPA Images/LightRocket/Getty Imagesロンドン（CNN）英国のデービッド・キャメロン元首相（59）が前立腺がんと診断され、治療を受けていることを明らかにした。自身の診断を受け、リスクの高い男性に照準を絞った検査の普及を呼びかけている。23日の英紙タイムズに掲載されたインタビューの中でキャメロン氏は、妻の勧めで前立腺がんの検査を受けたと