11月20日、元TOKIOメンバーの松岡昌宏が、11月いっぱいでエージェント契約を結んでいたSTARTO ENTERTAINMENTを退所すると『女性セブンプラス』が報じて話題を集めている。【貴重ショット】バイクレースで2位入賞…笑顔ハジる元TOKIO長瀬智也音楽活動に限定した“復活”の可能性「松岡さんは10月初旬に新たなマネジメント会社である『MMsun』を設立。所在地は廃業を表明した株式会社TOKIOと同じ場所であり、松岡さんの個人事務所