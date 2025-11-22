【モデルプレス＝2025/11/22】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第10回は、candy magic代表：ゆなさんのインタビューを届ける。【写真】都道府県別“一番かわいい女子高生”◆ゆなさんプロフィール出身：北海道学年：3年生誕生日：4月13日MBTI：ISTJ趣味：セルフネイル特技：口の中でうどんを結べる好きな食べ物：くだ