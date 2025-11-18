大分県別府市の溝部学園で18日、南海トラフ巨大地震を想定した総合防災訓練が行われ、学園の関係者1400人が参加しました。 【写真を見る】南海トラフ地震想定の防災訓練園児や高校生、短大生ら1400人が避難手順を確認大分 別府市の学校法人・溝部学園で行われた総合防災訓練には、認定こども園の園児や高校生、短大生に加え、地元の住民も参加しました。 想定は南海トラフ巨大地震により別府市内で震度6強の揺れが起きたと