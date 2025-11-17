中国政府の日本への渡航自粛の呼びかけは東京株式市場にも影響しています。中国政府が自国民に対し日本への渡航を避けるよう注意喚起を行ったことを受けて、きょうの東京株式市場では、インバウンド関連銘柄が軒並み値を下げました。中国からの観光客などが減少するのではないかという懸念が広がり業種別ではインバウンド需要の高い百貨店を中心とした小売りの他観光客の往来に欠かせない航空会社などが売られました。市場関係者は