11月16日、京都競馬場で行われた秋の牝馬頂上決戦・エリザベス女王杯（G1・芝2200m）は、戸崎圭太騎乗のレガレイラが人気に応えて快勝。G1・3勝目をマークした。2着には秋華賞3着の3歳馬パラディレーヌ、3着に入ったライラックは4年連続の出走（2、4、6着）で今回は3着だった。エリザベス女王杯、勝利ジョッキーコメント1着レガレイラ戸崎圭太騎手「また、レガレイラで勝つことが出来てとても嬉しく思います。ホッとしている気