11月16日、京都競馬場で行われた秋の牝馬頂上決戦・エリザベス女王杯（G1・芝2200m）は、戸崎圭太騎乗のレガレイラが人気に応えて快勝。G1・3勝目をマークした。2着には秋華賞3着の3歳馬パラディレーヌ、3着に入ったライラックは4年連続の出走（2、4、6着）で今回は3着だった。

エリザベス女王杯、勝利ジョッキーコメント

1着 レガレイラ

戸崎圭太騎手

「また、レガレイラで勝つことが出来てとても嬉しく思います。ホッとしている気持ちと、1番人気ということで、皆様の期待に応えられて良かったなと思いました。毎週スタッフから具合がいいということで、その感じを跨った瞬間から感じましたし、返し馬も落ち着いていましたし、この馬のいい状態だなと感じました。スタートもどうなるかなと思ったのですが、扉が開いてからは自分から出ていってくれて、その辺りも調子の良さだと感じました。馬場も内があまり良くなかったので、内に閉じ込められないように気をつけていました。道中の手応えも良かったですし、リズムを取って行くことが出来ました。（直線では）しっかり反応してくれて伸びていってくれているなと感じました。レガレイラのファンがたくさんいることと思います。これからも益々活躍してくると思いますので、これからも応援よろしくお願いします。ベリーベリーホース！」

レース結果、詳細は下記のとおり。

11月16日、京都11Rで行われた第50回エリザベス女王杯（3歳上オープン・牝・G1・芝2200m・1着賞金＝1億3000万円）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、レガレイラ（牝4・美浦・木村哲也）が勝利した。勝ちタイムは2分11秒0（良）。

2着に4番人気のパラディレーヌ（牝3・栗東・千田輝彦）、3着に9番人気のライラック（牝6・美浦・相沢郁）が入った。

エリザベス女王杯・レガレイラと戸崎圭太騎手

戸崎圭太騎乗の1番人気、レガレイラが中団から鮮やかな差し切りを決めて、G1・3勝目をマークした。道中は中団でじっくりと構える運びで、外を回って直線では慌てることなくスパート。先行各馬を一気に飲み込んでいき楽々差し切った。ここでは能力が違うと言わんばかりの横綱相撲だった。殊勲の戸崎圭太騎手は「ベリーベリーホース！」と、自身の名言を叫んで喜びを表現した。

エリザベス女王杯を勝ったレガレイラは、父スワーヴリチャード、母ロカ、母の父ハービンジャーという血統。北海道安平町・ノーザンファームの生産馬で、馬主はサンデーレーシング。通算成績は11戦5勝。重賞は2023年ホープフルステークス（G1）、2024年有馬記念（G1）、2025年オールカマー（G2）に次いで4勝目。鞍上の戸崎圭太騎手、管理する木村哲也調教師は同レース初勝利。

◇エリザベス女王杯とは

牝馬最強を決める伝統の一戦で、1975年にエリザベス2世女王来日を記念して創設された。1999年からは外国馬も参戦可能な国際競走になり、多世代の女王候補が激突する“秋の牝馬頂上決戦”として、牝馬路線の象徴ともいえる格式高いレース。

【全着順】

1着 レガレイラ 戸崎圭太

2着 パラディレーヌ 岩田望来

3着 ライラック 藤岡佑介

4着 リンクスティップ C.デムーロ

5着 ココナッツブラウン 北村友一

6着 セキトバイースト 浜中俊

7着 サフィラ 西村淳也

8着 ヴェルミセル 鮫島克駿

9着 フェアエールング 丹内祐次

10着 ステレンボッシュ C.ルメール

11着 ボンドガール 津村明秀

12着 エリカエクスプレス 武豊

13着 シンリョクカ 木幡初也

14着 ケリフレッドアスク 岩田康誠

15着 カナテープ D.レーン

16着 オーロラエックス 松山弘平