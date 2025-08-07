ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 中村芝翫が実家で愛人と誕生日パーティーか 深夜に漏れ聞こえる嬌声 中村芝翫（三代目中村橋之助） 歌舞伎 愛人 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ NEWSポストセブン 中村芝翫が実家で愛人と誕生日パーティーか 深夜に漏れ聞こえる嬌声 2025年8月7日 16時43分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中村芝翫の実家である邸宅についてNEWSポストセブンが伝えた 7月初旬に愛人の「誕生日パーティー」が開催されていた、と筆者 深夜12時を過ぎても女性たちの声が邸宅から漏れ聞こえていたという 記事を読む おすすめ記事 中居正広氏に新事実報道！全否定した“性暴力”の中身…代理人弁護士は「出所不明」と一蹴 2025年8月7日 10時55分 「香典が遺族に渡ってない」中山美穂（享年54）「お別れの会」で起きていた“深刻トラブル”《妹・忍は取材に…》 2025年8月7日 7時0分 中居正広、元フジアナへの「性暴力の全貌」報道で絶たれた “名誉回復” の希望「これが決定打かな」ネット震撼 2025年8月6日 16時12分 下駄華緒氏が明かす、現代では考えられない火葬場トラブル 2025年8月7日 11時31分 高畑充希起用に批判の声は“見出し”のせいで勘違いか、新海誠監督は「作っておいて良かった」 2025年8月6日 18時0分